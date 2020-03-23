وزير القوى العاملة: صرف المنح لـ120 ألف عامل يومية (فيديو)

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك توجيها من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والتي قد تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري: "لدينا قاعدة بيانات في مختلف محافظات الجمهورية، وقررنا صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد لصرفها".وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم صرف المنح لـ 120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة، متابعا: "نشكر منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية التي تدفع تبرعات لمساعدة العمالة غير المنتظمة، وخلال اليومين الماضيين تم تسجيل 25 ألف استمارة، والموقع مستمر في استقبال طلبات التسجيل".