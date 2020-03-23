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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مكتشف فيروس ميرس: «كورونا» 7 أنواع أخطرها «سارس»

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:14 م
كورونا
كورونا
سناء إسماعيل
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قال الدكتور محمد زكي، أستاذ بقسم المكيروبيولوجي في كلية طب عين شمس، ومكتشف فيروس ميرس عام 2012، إن كورونا فيروس يتكون من مجموعة كبرى وفيه 7 فيروسات، يوجد بهم 4 لا يشكلون خطورة على الإنسان، و3 يمثلون مشكلة ومنها فيروس سارس.

وأضاف خلال مداخلة مصورة مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، أن سارس ظهر في 2003 واجتاح 27 دولة وبدأ في الصين بحالات التهاب رئوي غير معروفة، وكان في نوفمبر وتم الكشف عن أسباب هذه الالتهابات في فبراير وسمي سارس.

وأكد أن منظمة الصحة العالمي، خصصت 11 معملًا لمعرفة السبب وكشفوا أنه من سلالة كورونا وينتقل من خلال الخفافيش عن طريق الحيوانات الوسيطة ومنها ينتقل للإنسان ويتكاثر بداخله.

وأوضح أن الكوفيد 19 بدأ بنفس القصة وله علاقة بسوق الحيوانات في الصين وكانت هذه المرة أكثر استعدادًا في مواجهة الفيروس وفكوا شفرته الخاصة وعملوا اختبارات تشخيصية بحيث يتم الكشف على المريض ومتابعة المخالطين.

وأشار إلى أن كورونا المستجد، الصين استخدمت له عقار يسمى "فلوفير"، وأجازوا استخدامه وهو ياباني يستخدم لعلاج الإنفلونزا وتم استخدامه على 70 مريضا وجرى شفائهم، لافتا إلى أن العالم كله يجب أن يأخذ تجربة العلاج كمثال، أما أمريكا فاستخدمت علاج الملاريا وأكدت أنه فعال.

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