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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة تؤكد: لدينا أجهزة تنفس صناعي كافية لمواجهة «كورونا»

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:13 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه رغم تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، إلا أن مصر ما زالت في مرحلة التحكم في الانتشار بشكل كبير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "لازلنا قادرين على الرصد والتتبع وهدفنا ألا يصل منحنى الإصابات إلى أرقام كبيرة".

وأشارت إلى أنه كلما قلت الإصابات زادت فرصة العلاج بشكل أفضل، مشيرة إلى أن وصول الإصابات لرقم ألف ليس مفزعا لكل الدول، لكن بالنسبة لنا في مصر رقم ومؤشر لا نفضله ولا نحب أن نصل إليه بسرعة.

وأردفت: "لو وصلنا إليه في مدى طويل بعد 10 أيام أو 12 يوما لن يكون مقلق، لكن لو حصل في 3 أيام هيبقى صعب في التقصي والمتابعة".

وناشدت وزيرة الصحة، الأسر ألا تنتظر الوصول لحالة حرجة يصعب علاجها، مردفة أن معظم الحالات المتوفاة تصل في حالة حرجة، وقبل ظهور نتيجة العينة يكون توفي.

وتابعت: "أي حد عنده ارتفاع في درجات الحرارة مع أعراض تنفسية يتصل بينا فورا والخطوط دلوقتي الساخنة بقت مجانية بالتعاون مع وزارة الاتصالات".

وحول أزمة المعدات الطبية الخاصة بأجهزة الكشف والتنفس الصناعي في العالم في المناطق الموبوءة، أكدت الوزيرة أنه لا توجد أزمة في مصر في ظل الوضع الحالي، مردفة: "احنا مأمنيين نفسنا من قبل الأزمة من خلال الاستيراد، ومتعاقدين على شحنات حتى الآن".

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