سعيد شعيب: كل إخواني خائن للوطن بحكم منهجه

قال سعيد شعيب، مدير المعهد الكندري للدراسات، إنه ليس مندهشا من استغلال الإخوان لأزمة كورونا لاستهداف الدولة المصرية، موضحا أن أي شخص إخواني لا بد أن يكون خائنا، لأن الإخوان ليس لديهم ولاء للوطن، فالوطن محطة بالنسبة لهم لمشروع أكبر.وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مصر ليست دولة بالنسبة للإخوان، بل هي كما قال الإخواني صفوت حجازي، إنها إمارة في مشروع استعماري أكبر، والوطن لاقيمة له بالنسبة لهم، وبالتالي فإن الحديث عن أن الوطن لاقيمة له لدى الإخوان ليس شتيمة أو سبةوتابع أن الإسلام ليس مشروعا استعماريا يستغلونه لتحقيق الخلافة المزعومة والمنسوبة للإسلام، ولكنه دين يحمل قيم إنسانية رفيعة.