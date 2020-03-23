حبس عامل ضرب ابنته حتى الموت بالخصوص

أمرت نيابة الخصوص، تجديد حبس عامل تعدى بالضرب على ابنته حتى الموت ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.بدأت الواقعة بتلقى المقدم محمد شديد، رئيس مباحث الخصوص، إشارة من المستشفى بوصول "ح ه ا"، طفلة عمرها 6 سنوات، جثة هامدة، إثر إصابات في الرأس وأنحاء الجسد.وانتقل العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة والد المجني عليها، حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بالأرجل والعصى بسبب قيامها بالجلوس عند الجيران مما أدى إلى وفاتها في الحال.تم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة للتحقيق وأمرت بحجز الأب لحين ورود تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها وتحديد أسباب الوفاة.ألقى القبض على الأب ويدعى "ه ا ف"، 30 سنة، عامل واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.