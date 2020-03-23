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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

طبيب متعافي من كورونا: «هرجع أكمل دوري وربنا يسترها معانا»

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:48 م
الدكتور أحمد محمد
الدكتور أحمد محمد عبدالله
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أحمد محمد عبدالله استشاري الأمراض الصدرية بدمياط، وأحد المتعافين من فيروس "كورونا"، إن الإصابة وصلت إليه بحكم التعامل المستمر ضمن مهنته مع مرتادي مستشفى الصدر بدمياط، مشيرًا إلى أنه تردد عليه 3 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "أثناء الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة للمخالطين تم توقيع الكشف عليه وثبت عبر مسحة طبية أخذت منه إصابته بالفيروس وصاحب ذلك بعض الأعراض مثل السعال وتكسير في العظام كبير".

وأردف: "شعرت بقلق على عائلتي بشكل كبير خاصة والدي ووالدتي كنت أخاف عليهم أكثر من نفسي".

وتابع: "الأطباء نصحوني بقضاء فترة نقاهة، بعد عودتي سأكمل رسالتي لأني ضمن فريق الحجر الصحي بدمياط، الحمد لله ربنا عداها معايا على خير، لازم نؤدي دورنا وربنا يسترها معانا".

ووجه نصيحة للمواطنيين، قائلًا: "ابعدوا عن التجمعات أرجوكم.. أي حد يشعر بأعراض إرتفاع درجة حرارة لا تغادروا منزلكم واتصلوا بالخط الساخن واستمعوا للتعليمات، ساعدونا عشان ربنا يرفع الغمة".

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