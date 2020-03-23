بسبب الشيشة.. تشميع كافتيريا بنطاق حي المنتزه أول بالإسكندرية (صور)

قاد حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، اليوم الإثنين حملة مكبرة لتطبيق قرار رئيس الوزراء، باستمرارا الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع استخدام الشيشة بالمقاهي، ومتابعة تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي بداية من الساعة السابعة مساءً.وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع والتحفظ على جميع "الشيش" بإحدى الكافتريات الموجودة بعمارات المحروسة بحي منتزه أول، وذلك بسبب مخالفتها للقرار الوزاري بمنع الشيشة، وموعد الغلق.