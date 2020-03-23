19 إصابة جديدة بكورونا في البصرة وإقليم كردستان العراق

أعلن محافظ البصرة في العراق أسعد العيداني، اليوم الاثنين، تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال العيداني، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه تم نقل المصابين إلى الحجر الصحي.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق عن تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بكورونا في السليمانية، مضيفا أنه "تم وضع المصابين في الحجر الصحي".