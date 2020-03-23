نصائح لإجراء مكالمة فيديو أثناء عملك بالبيت

كشف تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن زيادة الإقبال على مكالمات الفيديو، وأصبح من الضرورة عمل الموظفين من منازلهم، خلال جائحة فيروس كورونا.وتابعت الصحيفة بأنه قد يكون من الصعب معرفة ما يجب أن ترتديه، وكيفية التصرف وما هي قواعد السلوك المناسبة.ولفتت الصحيفة بأن هذا التقرير سيساعدك في معرفة هذه القواعد الاجتماعية الجديدة.تحدث جوناثان جرانت، الرئيس التنفيذي لخدمة المكالمات الجماعية البريطانية بابل كلاود، عن مجموعة ملاحظات بشأن مكالمات الفيديو التجارية.من جانبه، شارك معلمو مؤتمرات الفيديو نصائح وحيل مفيدة للحفاظ على مسيرتك المهنية على المسار الصحيح خلال فترة تفشي فيروس كورونا.واقترح جوناثان بأن أول شيء عليك فعله البدء بمحاولة العثور على بيئة هادئة، وقال: «إذا كان لديك القدرة على إنشاء مساحة عمل بعيدا عن منطقة الإزدحام في المنزل، فذلك سيكون أفضل».وأضاف أن بعض التقنيات تتيح لك طمس الخلفية، لكن ذلك يمكن أن يضع ضغطًا على اتصال الإنترنت.وتابع أنتوني: «تأكد من أنك في مكان مناسب من المنزل، ويجب أن تكون معزولا عن الأشخاص الذين يمرون بجانبك».