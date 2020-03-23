«المالية»: 35 مليار جنيه تكلفة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمّل كلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تقدر بنحو 35 مليار جنيه في السنة المالية 2020-2021.أضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «مصلحة الضرائب بدأت تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين»، وأردف: «القانون ينص على تقدّم الممولين بطلبات رفع الحجوزات قبل 30 يونيو».وحول مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية، قال وزير المالية: «نحن في ظروف استثنائية والرئيس وجّه بوقف العمل بالقانون لمدة عامين للتخفيف عن كاهل الفلاحين».