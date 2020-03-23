الحكومة اللبنانية تؤكّد التزامها ببرنامج إصلاح الاقتصاد

أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، التزام حكومته ببرنامج إصلاحي شامل لإعادة إطلاق الاقتصاد.جاءت تصريحات الوزير حتي خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الإثنين، من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.وقد ناقش الطرفان خلال الاتصال: "البحث في كيفية مواجهة لبنان لخطر انتشار كورونا، وتم عرض الإجراءات التي يقوم بها لبنان والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه أوروبا للبنان".وأكد وزير الخارجية "التزام الحكومة اللبنانية ببرنامج إصلاحي هيكلي شامل؛ لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني على قواعد وأسس جديدة".وتم التشديد خلال الاتصال "على دعم الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج عندما يتبلور ومواكبته، والاستعداد لتقديم كل مساعدة من قبله للبنان من أجل انطلاقة اقتصادية جديدة".وتوافق الجانبان على "أهمية الاستمرار في التواصل والتشاور فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الاتحاد ولبنان، وعلى أهمية تنشيط أطر التعاون القائمة، بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين عام 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006".يذكر أن لبنان، يواجه أزمة اقتصادية خطيرة تتمثل في عجز أولي من دون خدمة الدين نسبته6ر0 بالمئة للعام 2019.وتشير توقعات إلى ارتفاع نسبة العجز في العام الحالي 2020، بشكل حاد، بالإضافة إلى شح في السيولة.كانت وزارة المالية اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها ستعلق سداد جميع السندات الدولية المستحقة بالعملة الأجنبية من أجل حماية احتياطياتها من تلك العملات.