«صحة الغربية»: لجنة طبية لفحص العائدين من الخارج بزفتى

توجّه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى قرية شبراملس، لفحص العائدين من الخارج بعد تشكيل لجنة من الطب الوقائي ومكافحة العدوى بالمديرية؛ للاطمئنان على صحة المواطنين وتقديم التوعية والالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية.وشدد على ضرورة العزل داخل المنزل لمدة 15 يومًا وحال ظهور أي أعرض لفيروس كورونا المستجد يتم التبليغ فورًا.ووجه وكيل صحة الغربية نصائح للمواطنين بشأن فيروس كورونا من تطهير الأسطح وعدم اللمس وغسل اليدين بصفة دائمة، وعدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة وتجنب الزيارات وعدم التواجد في التجمعات.