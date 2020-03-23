الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها رغم إجراءات دعم الاقتصاد

تفاقمت خسائر الأسهم الأمريكية، اليوم الإثنين، مع إجبار فيروس كورونا سريع الانتشار مزيدا من الولايات على الدخول في حالة إغلاق عام، مما ألقى بظلاله على خطوات غير مسبوقة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتدعيم الائتمان في شتى قطاعات الاقتصاد.وبناء على أحدث البيانات المتاحة، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 575.58 نقطة بما يعادل 3%إلى 18598.4 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 65.55 نقطة أو 2.84% ليسجل 2239.37 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 16.37 نقطة أو 0.24% إلى 6863.14 نقطة.