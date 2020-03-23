نجوم مركز الإبداع الفني يدعمون «خليك في البيت» (فيديو)

دعّم عدد من نجوم مركز الإبداع الفني، مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» المقرر أن تعقد في التاسعة من مساء غدٍ، بهدف لبث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» وحِسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.حرص النجوم على حث المواطنين على البقاء في المنزل عبر فيديو، بمشاركة عدد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، نور قدري، محمد نشأت، مريم السكري، ومحمد على رزق، كما تضمن الفيديو الإعلان عن إذاعة عدد من العروض المسرحية على قناة وزارة الثقافة عبر «اليوتيوب».كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد قالت إن مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة الوزارة على يوتيوب وحِسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.وأشارت إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وتابعت: أن البث سيبدأ بأول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا، ويتضمن رائعة أم كلثوم حيّرت قلبي إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق أداء النجمتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.وأوضحت أن البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروضًا مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض بالية وأفلامًا قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.