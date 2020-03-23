أم الشهيد كريم وجيه: هناك دعاية خبيثة لا تمل من استهداف شبابنا

تمنّت سهام مصطفى، والدة شهيد الشرطة كريم وجيه، أن تعبر مصر هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العديد من دول العالم قائلة: «ربّنا يعدّي مصر من الفترة الصعبة دي على خير».أضافت سهام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار، أن هناك دعاية خبيثة مضادة لا تكل ولا تمل من انتهاز كل فرصة للنفاذ إلى الشباب الذي يغرّر به، وغير مدرك لحجم الخطر الذي كنا فيه، وربنا نجّانا منه بفضل الرئيس والشباب الذين لم يبخلوا بأرواحهم، وعليهم أن يعلموا معنى أن يكون لدينا بلد خالية من المليشيات وحالات الخطف، مثل الدول التي تعرضت لذلك.وطلبت والدة شهيد الشرطة كريم وجيه بعرض قصص الشباب الذين راحوا ضحايا للوطن والنماذج المشرفة ويكون بها حبكة درامية في إطار شيق وحي، لكي يعرف الناس معنى أن يتخلى شخص عن حياته وشبابه من أجل تراب وطنه.