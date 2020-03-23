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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان يدرس منح إجازة لعمال المنشآت الخاصة حتى 31 مارس

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:58 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتواصل مع عدد من رجال الأعمال؛ لوضع آلية لتقليل العمالة داخل المنشآت الخاصة، وفقًا لخطة الدولة لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد.

أضاف سعفان، خلال مداخلة تليفونية في برنامج مساء dmc، أن الخطة تستهدف إعطاء عدد من العمال إجازة حتى ٣١ مارس الجاري، أو عمل ورديات فيما بينهم لتخفيض عددهم داخل المنشأة لمنع التجمعات.

أشار وزير القوى العاملة إلى أنه تواصل بالفعل مع عدد من مسؤولي المصانع بالإسماعيلية، أمس الأحد، مضيفًا أن هناك عدد منهم استجاب بالفعل لفكرة تقليل العمالة خلال الفترة القادمة.

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