ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» في المغرب لـ143

أفادت وزارة الصحة المغربية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في المملكة إلى 143 حالة.وأعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة حتى مساء اليوم الإثنين، إلى 143 حالة إصابة، موضحا، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ما زال مستقرا عند أربع حالات.وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.