المرور يرفع السيارات المتهالكة بالقاهرة والجيزة

رفعت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة تحت قيادة اللواء عمرو البيلي، مدير الإدارة، الاثنين، 17 سيارة ودراجة بخارية مهملة بشوارع وميادين المحافظة، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية.كما شن مرور الجيزة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، حملات تركيب الإشارات واللافتات الحديثة بعدد من طرق المحافظة، كما تمكنت من رفع 14 سيارة متروكة.كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، قامت بشن حملات موسعة، لضبط المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرور والمرافق وممثلى الجهات المعنية كافة.