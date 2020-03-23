«المصريين الأحرار» ينشر نصائح طبية بلغة الإشارة لمكافحة كورونا

يواصل حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، حملة "صحتك ثروتك"، الهادفة لتوعية المواطنين من مخاطر الفيروسات وسبل الوقاية والحماية منها، في إطار دعم القيادة السياسية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وفي ضوء اهتمام الحزب بكافة أبناء الوطن خصّص فيديوهات بعنوان "علشان صحتك تهمنا.. لغة الإشارة عندنا"، توفر النصائح وطرق الوقاية وفق مايرد من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بلغة الإشارة لمخاطبة ذوى الهمم، إضافة لترجمة كافة الإجراءات الاحترازية أو القرارات المهمة والمتعلقة بالدولة المصرية ليكونوا على دراية بمجريات الأمور.في سياق آخر، يكثف الحزب تحركاته للتوعية الخاصة بالفيروسات سوء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أو من خلال اللقاءات الميدانية وفق الضوابط الاحترازية، مع حملات تعقيم وتطهير للمنشآت والمؤسسات والإسهام في توفير أدوات الوقاية والاحتياجات الخاصة بها في إطار الدور المجتمعي لحزب المصريين الأحرار.