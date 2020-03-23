عمدة تورونتو يعلن الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا

أعلن عمدة مدينة تورونتو، جون توري، اليوم، حالة الطوارئ في مدينته بسبب تفشي وباء "كورونا" المستجد.تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أكد فيه مسؤولو الصحة العامة في أونتاريو، تسجيل 78 حالة جديدة لفيروس "كوفيد-19"، مما رفع إجمالي الحالات في المقاطعة إلى 503.ويمنح إعلان حالة الطوارئ السلطة لاتخاذ قرارات دون تصويت المجلس، وقال توري إن هذه الخطوة ستسمح للمدينة "بالوصول إلى الموارد في الوقت المناسب".وأصبحت تورنتو مركزًا لحالات الإصابة بالفيروس في مقاطعة أونتاريو، وقالت هيئة الصحة العامة، في تورنتو: إن هناك 220 حالة إصابة بالفيروس تم الإبلاغ عنها في تورونتو حتى بعد ظهر أمس الأحد، في حين أن العديد من الحالات الأخرى في منطقة تورونتو الكبرى المحيطة بها.