وزير الخارجية الأمريكية يلتقي مسؤولين من طالبان في الدوحة

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مسؤولين من طالبان في الدوحة، اليوم، في طريق عودته من زيارة لأفغانستان استغرقت يوما واحدا، في إطار جهود لإنقاذ اتفاق تاريخي مع الحركة الشهر الماضي.وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: «الوزير بومبيو سيلتقي بمسؤولين من طالبان في الدوحة منهم الملا بارادار كبير مفاوضي طالبان للضغط على الحركة لمواصلة الالتزام بالاتفاق المبرم في الشهر الماضي».