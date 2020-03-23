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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الإنتاج الحربى»: إنشاء خط لتصنيع الكمامات سيوفر 100 ألف قطعة يوميًا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:58 م
الكمامات
الكمامات
رباب الأهواني
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قال الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بوزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة لديها 20 شركة منهم 3 شركات متخصصة في الكيماويات، متابعا: "بدأنا العمل على الأمر وتابعنا تطوراته عالميًا منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف جمبلاط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه جرى التعاون مع شركة الحوامدية للسكر، كما جرى توفير كميات من الكحول الإيثيلي، وإضافة الجلسرين إليه لتقليل تهيج الجلد.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية من الكحول الإيثيلي تبلغ 10 أطنان يوميا، لافتا إلى أنه يتم بيعه بسعر الصناعة بدون تحقيق أي هامش ربح، مستكملا: "لدينا 19 منفذا لبيع المطهرات والكحول الإيثيلي موزعين على أنحاء الجمهورية".

وأشار إلى أنه يتم توفير الكحول الإيثيلي بعبوات بداية من 175 مليمترا حتى جركن 4 لترات، وهناك خطوط إنتاج كاملة لإنتاج الكحول الإيثيلي.

وتابع: "خلال 48 ساعة تم إنشاء خط إنتاج كامل للكمامات والماسكات، ونقوم بتصنيع الكمامات المضاد للفيروسات وننتج 40 ألف يوميا، ويتم مضاعفة الطاقة كي نصل لـ 100 ألف ماسك يوميا، وسيجرى طرح الماسكات من الغد في المنافذ".

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