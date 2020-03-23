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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:51 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة خلال ساعات لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون من بينها غلق مترو الأنفاق وليس حظر التجوال.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن 22 دولة أخذت قرارًا بحظر التجوال، ورغم ذلك الإصابات بكورونا في تلك الدول ما زالت مستمرة.

وأشار "الباز"، إلى أن قرار الحكومة بإغلاق الكافيهات والمطاعم بعد الساعة 7 مساءً يعد قرارًا "ناعمًا" بالمقارنة بحظر التجوال، موضحًا أن كل مطالب بقرار حظر التجول يجب أن يطبق القرار على نفسه أولًا بالجلوس في المنزل.

وأكد أن قرار حظر التجوال تكلفته ضخمة على الدولة وغير مفيد، لأن الناس تطالب بتطبيق حظر التجوال من 8 مساء وحتى 6 صباحا، متسائلًا: "طب وبالنسبة لفترة النهار؟".

وشدد "الباز"، على أن التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره معقود بأيدينا وليس بأيدي الحكومة، منوهًا بأن بعض المناطق الشعبية لا تلتزم بقرار غلق الكافيهات والشيشة "شغالة".

وطالب "الباز" بضرورة اتخاذ قرار بتعطيل مترو الأنفاق، نظرًا لكثافة الركاب به، للحفاظ على الناس من الإصابة.

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