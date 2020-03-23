«Be You» حملة لتوعية الشباب بمخاطر السوشيال ميديا

أطلقت مجموعة مكونة من 16 طالبا بأحد المشاريع المقدمة من قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في أول فبراير 2020 حملة اجتماعية باسم «Be You» تهدف لمناداة الشباب للاستيقاظ من غفلة السوشيال ميديا وما تفعله بهم وما يفعلون هم عليها، لتكن لهم شخصيتهم المستقلة الناضجة القادرة على بناء مستقبل واعٍ.وقالت الحملة في بيان لها إنه ليس كل ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي إيجابي يستحق المتابعة، فكم من منشورات سلبية نجعلها جزء من حياتنا فقط لمتابعتنا لها.ويقوم الطلاب بتوعية الشباب بهذه القضية وتشرف عليهم الدكتورة إيمان سليمان والأستاذة بقسم العلاقات العامة والإعلان خلود ماهر، ويطالبون بنشر التوعية فيما بيننا بهذه القضية من أجل حياة آمنة هادفة.شارك في المشروع (عبد الرحمن أحمد، خلود دسوقي، نسرين علاء، تقي حسام، سارة صلاح، كريستين مكرم، كلارا عادل، مريم نادر، مارينا نسيم، مريم مدحت، يوستينا يوسف، مروة محمود، مها محمود، غادة إيهاب، أميرة محمد، رضوى حمادة).