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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وائل جسار: سعيد بنجاح أغنيات تترات مسلسلات «سينرجى»

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:48 م
وائل جسار
وائل جسار
حسن أمين
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أعرب المطرب اللبناني وائل جسار، عن سعادته بردود الأفعال حول الأغنيات التي قدمها كتترات للأعمال الدرامية التي عرضت على القنوات المصرية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن شركة "سينرجي" هي التي تواصلت معه منذ تحضيرات مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي عرض في شهر نوفمبر من العام الماضي، من أجل غناء تتر بداية العمل، الذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه، وأنه وافق على الفور على غناء تتر المسلسل، خاصة أنه كان قد ظل فترة كبيرة بعيدا عن غناء تترات الأعمال الدرامية.

وتابع "جسار"، أنه قدم خلال الفترة الماضية تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تحت عنوان "إيه اللي وصلنا لكده" من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، بالإضافة إلى مسلسل "ختم النمر" للفنان أحمد صلاح حسني، وحملت الأغنية اسم "غربة حب" من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وطرح وائل جسار منذ أيام تتر مسلسل "قوت القلوب"، الذي تخوض بطولته الفنانة ماجدة زكي، والذي تعاون فيه مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن والموزع الموسيقي محمود رفعت.

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