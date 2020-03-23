حملة لتعقيم المؤسسات والمنشآت الحكومية بمركز بدر

دشّنت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز بدر بمحافظة البحيرة، حملة لتعقيم المؤسسات والمنشآت الحكومية وأماكن التجمعات ومن بينها المستوصف الخيرى وشركة الكهرباء والسجل المدنى والأزهر وماكينات الصرف التابعة للبنوك وشوارع المدينة الرئيسية.جاء ذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وإشراف ياسر خاطر، أمين الحزب ببدر، وعبدالفتاح بكر، أمين التنظيم وأعضاء هيئة المكتب.كما نسّق الحزب مع مدير الإدارة الصحية ببدر الدكتور صلاح السراج الذى يبذل جهود مشكوره في مواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على جميع المواطنين، كما قام أعضاء هيئة المكتب بالمرور أيضا على الشوارع وتوعية المارة بكيفية التعقيم.