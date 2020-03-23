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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المجلس الملى للكنيسة الأرثوذكسية يشيد بإجراءات الحكومة فى مواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:43 م
كورونا
كورونا
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أعلن المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس، أنه يتابع بتقدير عميق وإعجاب شديد القرارات التى تتخذها مؤسسة الرئاسة والحكومة من أجل مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وأكد المجلس الملي - في بيان اليوم، أن القرارات التي تتخذها الحكومة تمتاز بالحكمة، وتراعي مصالح البلاد والعباد، على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وثمن المجلس الملى للأقباط، قرار المجمع المقدس للكنيسة المصرية الأرثوذكسية برئاسة صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثانى، الخاص بتعليق القداسات وكافة الأنشطة الكنسية الروحية والاجتماعية والرياضية فى أرجاء الوطن، مشيرا إلى أنها تساهم فى تحقيق الأهداف اﻹحترازية التى تتخذها الدولة؛ حفاظا على صحة وسلامة الوطن.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل.

واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

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