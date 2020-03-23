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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الأوقاف: القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة لمنع انتشار كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:41 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية تبذل جهودا حثيثة في منع انتشار وباء فيروس كورونا وتفادي آثاره العكسية على المجتمع، ولا تخفي أي معلومات بشأنه عن الشعب المصري.

وطالب وزير الأوقاف، في تصريح اليوم الإثنين، المواطنين الشرفاء بعدم الالتفات إلى جماعات الفتنة والشائعات المغرضة التي تروجها عناصر تلك الجماعات الارهابية، والمواقع الالكترونية المشبوهة التابعة لها، أو تلك التي تتبنى ما تردده هذه الجماعات المتطرفة دون وعي وإدراك بالمسئولية، ودون التحقق من صحة المعلومات.

وأكد وزير الأوقاف ضرورة الرجوع في استقاء المعلومات إلى المصادر الرسمية، ومؤسسات الدولة الوطنية، وأهل الاختصاص دون سواهم، حتى لايقع المجتمع فريسة للشائعات والأكاذيب، فيهلك مع الهالكين.

وشدد على أهمية العمل بالتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة، لافتا إلى أن القدماء قالوا: إن "الوقاية خير من العلاج، واليوم.. الوقاية هي العلاج نفسه فلا يستخفن أحد بالداء فإنه عضال وألمه عنيف، حتى لا نندم حين لا ينفع الندم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ".

وتابع وزير الأوقاف قائلا: الحذر الحذر، والنجاء النجاء، انج سعد فقد هلك سعيد، فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، وصديقك الحق من صدَقَك لا من صدّقك، ومن أخلص لك النصيحة، وأحب لك ما يحب لنفسه، وكره لك ما يكره لنفسه، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه.

ودعا الجميع إلى العمل بالنصائح التي توجه بها مؤسسات الدولة الرسمية وألا ينساق المجتمع وراء الشائعات حتى ننجو وننأى بالمجتمع من الهلاك، داعيا الله العلي العظيم أن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه.

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