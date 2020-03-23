الباز: «الإخوان» تشن حربًا نفسية على المصريين لإرهابهم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنَّ هناك حالة من الحرب النفسية تُمارس على الشعب المصري من خلال بث الشائعات وتخويف الناس من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، لافتًا إلى أنَّ بطل هذه الحرب النفسية هو تنظيم «الإخوان» الإرهابي من جهة، والشعب نفسه من جهة أخرى، لأنّه يساعد الجماعة الإرهابية على نشر تلك الشائعات.وأضاف «الباز»، خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامجه «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «شاهدنا على السوشيال ميديا اليوم قرار بثته صفحة مزيفة لوزارة الداخلية أعلنت فيه قرار حظر التجوال بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا»، موضحًا أنَّ غالبية الناس صدقوا الخبر دون بحث عن حقيقة القرار.وأشار إلى أنَّ قرار مثل حظر التجوال لن تعلنه وزارة الداخلية لأن هذا ليس من اختصاصها، وفي حال اتخاذ هكذا قرار سيصدر من مجلس الوزراء، المنوط به إصدار مثل هذه القرارات.وتساءل: «هو الناس عاوزة الدولة تعلن حظر التجوال ليه؟، إحنا زيّنا زي العالم كله، مواجهة الفيروس هي الجلوس في المنزل وعدم النزول للشارع إلا للضرورة، والالتزام بالإجراءات الوقائية».