دبابتان روسيتان في التصنيف العالمي لأفضل المدرعات

أعدت صحيفة Military Watch Magazine الأمريكية، تصنيفا لأفضل الدبابات في العالم في الوقت الراهن.وقالت الصحيفة إن دبابة «تي 14» (أرماتا) الروسية تختلف جذريا عن سابقاتها السوفيتية، إذ أنها تعتمد منصة لم يسبق لها مثيل في صناعة الدبابات العالمية.وأشارت إلى أن أرماتا تمتلك طيفا واسعا من الذخائر يطلقها المدفع الأوتوماتيكي بعيار 125 ملم، بما في ذلك صواريخ قادرة على تدمير الأهداف الجوية. ولم تستبعد أن ينصب في الدبابة الروسية الواعدة مدفع عيار 152 ملم.وتتزود الدبابة بأجهزة الحماية النشيطة والديناميكية من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات.وهناك دبابة روسية أخرى دخلت كذلك تصنيف أفضل الدبابات الست في العالم، وهي دبابة " تي – 90 إم" (بروريف) التي انتهت اختباراتها مؤخرا بنجاح.وقالت الصحيفة إن تلك الدبابة تجمع بين تصاميم دبابة "تي – 90"، بصفتها دبابة أساسية في الجيش الروسي، والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها دبابة "أرماتا" الواعدة.وتزودت "تي – 90 إم" بالمدفع عيار 125 ملم ونظام قيادة النيران وأجهزة الاتصال والحماية التي تتوفر كذلك في دبابة "أرماتا".وأشارت الصحيفة إلى أن " تي – 90 إم" (بروريف) يمكن اعتبارها نموذجا أرخص وأخف لدبابة "أرماتا".ومع ذلك فإن " تي – 90 إم" تتفوق على الدبابات الكثيرة التي تتوفر في حوزة بلدان الناتو.يذكر أن التصنيف ضم كذلك دبابات "الفهد الأسود كا – 2" الكورية الجنوبية وType 99 الصينية وMerkava IV الإسرائيلية. بينما لم تدخل التصنيف Abrams الأمريكية ولا Leopard الألمانية.