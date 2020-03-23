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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آلاف الوافدين بالكويت يكبرون تضرعا لله لحمايتهم من كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:30 م
الوافدين في الكويت،
الوافدين في الكويت،
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أطلق آلاف من الوافدين في الكويت، صيحات التهليل والتكبير من شرفات منازلهم، مساء اليوم، تضرعا إلى الله تعالى أن يحفظهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، قيام قطاعات عريضة من الوافدين بمناطق السالمية، وميدان حولي، والفروانية، وخيطان، والحساوي، بالتكبير من شرفات المنازل وإطلاق الصافرات، التي دوت بشدة وسط سكون حظر التجول الجزئي المفروض منذ الساعة الخامسة من مساء اليوم وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم غد، والذي قرره مجلس الوزراء الكويتي يوميا حتى إشعار آخر.

من جانبها، قامت دوريات من الشرطة الكويتية، بمطالبة الوافدين بالدعاء في منازلهم في سكينة وهدوء، لعدم إثارة الخوف بين صفوف المواطنين والمقيمين، خاصة الأطفال.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا خلال اجتماعه الاستثنائي أمس الأول السبت، بفرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء الكويت، اعتبار من أمس؛ وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وعزا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، اتخاذ قرار فرض حظر التجول الجزئي، إلى بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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