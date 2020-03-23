مجلس القبائل والعائلات بالإسكندرية يطلق حملة توعية للوقاية من «كورونا»

أطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية بالإسكندرية، حملة موسعة تستهدف جميع أنحاء المحافظة، من حي ومركز ومنطقة وقرية، لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس علي حياة المواطنين لما تمر به البلاد من أزمة فيروس كورونا.وتضمنت الحملة توزيع منشورات تتضمن إرشادات وزارة الصحة الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فِرق من الشباب والشابات في أنحاء المحافظة، كما تضمنت توعية المواطنين بعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوي واتباع كافة تعليمات الدولة تجاه محاربة هذا الفيروس.كما تضمنت الحملة تكوين فِرق من الشباب والشابات لتعقيم دور المسنين ودور الأيتام ودور المغتربين بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف بالمحافظة، ومتابعة إغلاق المقاهى والمطاعم في المواعيد المقررة لها ومنع الشيشة.وأوضح المجلس، في بيان له، أن الحملة تستهدف أيضًا القيام بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية علي مستوي المحافظة وذلك في ضبط الأسعار لعدم استغلال المواطنين من خلال الإبلاغ الفوري ومتابعة البلاغ عن أي تاجر أو صيدلية أو ماركت يقوموا بزيادة أو مضاعفة الأسعار، كما تتضمن الحملة الإبلاغ الفوري ومتابعة البلاغ عن كل مطعم أو كافيه أو مقهي يخالف قرار العمل بعد الساعة 7 مساءً، أو يقدم الشيشة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع جهاز حماية المستهلك وغرفة العمليات بالمحافظة والأحياء.