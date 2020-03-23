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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس هيئة قناة السويس: أجرينا محاكاة استباقية لإرشاد سفينة عن بعد

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:29 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
أحلام عبدالرحمن
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة أجرت نماذج محاكاة، ووضعت أكثر من سيناريو لعبور السفن لقناة السويس منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "من ضمن السيناريوهات أنه في حالة الاضطرار لعبور السفينة بدون وجود مرشد عليها، فيتم تجهيز قاطرة من مقدمة السفينة وقاطرة في نهايتها لإرشادها".

ولفت إلى أن سفينة الركاب التي عبرت قناة السويس اليوم بنجاح بإجراءات الإرشاد عن بعد، هي سفينة قادمة من الإمارات باتجاه إيطاليا، والحجر الصحي أوصى بعدم صعود أي فرد عليها نظرًا لوجود 65 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن بعض المرشدين أبدوا استعدادهم بالتطوع والصعود على السفينة وارتداء الملابس الواقية ولكن الهيئة رفضت، لأنها تهتم بسلامة أولادها.

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