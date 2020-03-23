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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النقد الدولي»: 2020 قد يشهد ركودا بنفس درجة الأزمة المالية العالمية

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:28 م
النقد الدولي
النقد الدولي
وكالات
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حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين من أن عام 2020، قد يشهد ركودا حادا "على الأقل بنفس درجة السوء خلال الأزمة المالية العالمية أو ما هو أسوأ، حتى مع توقع التعافي العام المقبل".

وأدلت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بهذه التعليقات بعد مكالمة هاتفية بين وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية.

وقالت في بيان "الأثر الاقتصادي سيكون قاسيا وسيظل قويا ولكن كلما توقف الفيروس بشكل أسرع كان التعافي أسرع وأقوى".

وأضافت إن الاقتصادات المتقدمة في وضع أفضل بشكل عام للتعامل مع الأزمة، محذرة من أن العديد من الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه "تحديات كبيرة"، مشيرة إلى أن هناك بالفعل تدفقات رأسمالية من الدول الأكثر فقرا.

وقال صندوق النقد الدولي إنه سيكثف مساعدته للدول المحتاجة، بينما دعا البنوك المركزية إلى إنشاء خطوط مقايضة إضافية، لمنع أزمة السيولة في الأسواق الناشئة والدول الأكثر فقرا.

وأقامت العديد من أغنى دول العالم بالفعل خطوط مقايضة، ومن بين ذلك مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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