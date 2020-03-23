استعداد أممي لدعم العراق لمكافحة فيروس كورونا

بحث وزير الخارجيّة العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الإثنين، مع الممثلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت، سُبُل تعزيز التعاون الثنائيّ بين بغداد وبعثة الأمم المتحدة، بالاضافة إلى مُستجدّات الأوضاع السياسيّة في العراق والمنطقة.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن بلاسخارت أعربت عن استعداد البعثة الأممية لدى بغداد لتقديم الدعم إلى العراق في إطار تعزيز جُهُود مكافحة فيروس كورونا.من جهته، أشاد الحكيم بالجهود التي بذلتها بعثة يونامي في العراق، ودورها في تقديم العون والمساندة.