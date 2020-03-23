رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)

عقدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن القاهرة لقاءات عدة مع تجمعات الباعة الجائلين في منطقة سوق العتبة والشوارع المؤدية إليه بهدف توعيتهم بخطورة تلك التجمعات.يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من خلال الحد من تجمعات المواطنين.وعقب ذلك تمَّ القيام بحملات بمناطق ميدان العتبة ومنطقة سوق الجوهري ومنطقة رصيف حلاوة وشارع الجيش وشارع البوستة وشارع الأزهر ومنطقة بين الصورين، أسفرت عن رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بتلك المناطق بشكل كامل، وقد تم تعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الباعة الجائلين بتلك المناطق.