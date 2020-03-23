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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:24 م
العتبة
العتبة
عمرو المزيدي
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عقدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن القاهرة لقاءات عدة مع تجمعات الباعة الجائلين في منطقة سوق العتبة والشوارع المؤدية إليه بهدف توعيتهم بخطورة تلك التجمعات.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من خلال الحد من تجمعات المواطنين.

وعقب ذلك تمَّ القيام بحملات بمناطق ميدان العتبة ومنطقة سوق الجوهري ومنطقة رصيف حلاوة وشارع الجيش وشارع البوستة وشارع الأزهر ومنطقة بين الصورين، أسفرت عن رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بتلك المناطق بشكل كامل، وقد تم تعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الباعة الجائلين بتلك المناطق.
رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)
رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)
رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)
رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)
رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)
رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)
رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)
رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)
رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)
رفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق العتبة (صور)

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