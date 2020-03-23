حقيقة الحياة

يحيا العالم كله بأغنيائه وفقرائه، بعظمائه وأدنيائه، فى رعب شديد بسبب فيروس كورونا الصغير الذى لا يرى بالعين المجردة، ونقلت لنا وسائل الإعلام أخبار وفاة وإصابة الآلاف من البشر من كل بقاع الأرض، وهذه الأمراض والأوبئة تكشف لنا مدى ضآلة حجم الإنسان رغم كبريائه واعتداده بذاته. فالمال الوفير لا يمكن أن يمنع الإنسان من مواجهة الموت.ذات يوم توفى ستيف جوف الملياردير، بثروة قدرها ٧ مليارات دولار، عن عمر يناهز ٥٦ عامًا بسبب سرطان البنكرياس، وإليك بعض كلماته الأخيرة: «من وجهة نظر أخرى، حياتى هى جوهر النجاح، لكننى- بصرف النظر عن العمل-ليس لدى فرح كبير، وفى النهاية الثروة مجرد حقيقة من حقائق الحياة التى اعتدت عليها. فى هذه اللحظة، مستلقيًا على سريرى مريضًا أتذكر طوال حياتى، أدرك أن كل تقديرى والثروة التى أمتلكها لا معنى لها فى وجه الموت الوشيك. يمكنك استئجار شخص ما لقيادة سيارة لك، وكسب المال من أجلك، ولكن لا يمكنك استئجار شخص لحمل المرض من أجلك. يمكن للمرء أن يجد أشياء مادية، ولكن هناك شىء واحد لا يمكن العثور عليه عند فقده (الحياة). عامل نفسك بشكل جيد، وأعز به الآخرين. كلما تقدمنا فى السن أصبحنا أكثر ذكاءً، وندرك ببطء أن ساعة تبلغ قيمتها ٣٠ دولارًا أو ٣٠٠ دولار - كلتاهما تعرض فى نفس الوقت. سواء كنا نحمل محفظة أو محفظة بقيمة ٣٠ دولارًا أو ٣٠٠ دولار- يظل مبلغ المال فيها كما هو. سواءً كنا نقود سيارة بقيمة ١٥٠٫٠٠٠ دولار أو ٣٠٫٠٠٠ دولار- الطريق والمسافة متساوية، سنصل فى النهاية إلى نفس الوجهة. إذا كان المنزل الذى نعيش فيه ٣٠٠ متر مربع، أو ٣٠٠٠ متر مربع- الوحدة هى نفسها. سعادتك الداخلية الحقيقية لا تأتى من الأشياء المادية. سواء كنت تسافر من الدرجة الأولى، أو الدرجة الاقتصادية- إذا تحطمت الطائرة، تحطم معها. لذا، آمل أن تفهم أنه عندما يكون لديك أصدقاء أو شخص ما للتحدث معه- فهذه هى السعادة الحقيقية!٥ حقائق لا يمكن إنكارها:١- لا تعلم أطفالك أن يكونوا أغنياء. علمهم أن يكونوا سعداء - لذلك عندما يكبرون سيعرفون قيمة الأشياء، وليس التكلفة.٢- تناول طعامك كدواء، وإلا ستحتاج إلى تناول الدواء كغذاء.٣- كل من يحبك لن يتركك أبدًا، حتى لو كان لديه ١٠٠ سبب للتخلى عنها. سوف يجد دائمًا سببًا إضافيًا للتشبث به.٤- هناك فرق كبير بين الإنسان والإنسانية.٥- إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة- اذهب وحيدًا! ولكن إذا كنت تريد أن تذهب بعيدًا- اذهب مع الآخرين!وفى الختام، أفضل ٦ أطباء فى العالم:١- ضوء الشمس٢- الراحة٣- ممارسة الرياضة٤- النظام الغذائى٥- الثقة بالنفس٦- الأصدقاءاحتفظ بهم فى جميع مراحل حياتك واستمتع بحياة صحية. (أحبوا إخوتكم فى الإنسانية، يومًا ما ستحتاجون بعضكم)».