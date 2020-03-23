أحمد موسى لبائعي الأكشاك: «ارحمونا واقعدوا في البيت»

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم اليوم غلق العتبة من قبل مدير الأمن ومحافظ القاهرة اللذين شنا حملة في منطقة العتبة اليوم لغلقها، لأنها مركز وباء محتمل، مؤكدا: «حملتنا على العتبة جابت نتيجة».ووجه موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، التحية والشكر لبائعي العتبة بعدما استجابوا وقاموا بتغطية بضاعتهم وتوقفوا عن البيع لمنع التجمعات التي من شأنها أن تتسبب في انتشار عدوى كورونا.وطالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة غلق الأكشاك لأنها تتسبب في حدوث تجمعات على غرار المقاهي.وأوضح موسى أن مصلحة مصر أهم من مكسب بائعي الأكشاك، مردفا «ارحمونا.. اقفل واقعد في بيتك الناس بتموت».