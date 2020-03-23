نشأت الديهى: مواجهة كورونا لا تقل عن الحرب على الإرهاب

تقدم الإعلامي نشأت الديهي، بالعزاء للقوات المسلحة المصرية لوفاة اثنين من رجالها استشهدا أثناء مكافحة فيروس كورونا، هما اللواء أركان حرب شفيع عبدالحليم داود، واللواء أركان حرب خالد شلتوت، داعيًا الله أن يتغمدهما برحمته ويكتبهما مع الشهداء.وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إن حرب كورونا هي حرب المجتمع بأكمله جنود فيها، ولا تقل عن الحرب على الإرهاب.على جانب آخر، أوضح أن وزارة الداخلية نفت شائعة فرض حظر التجوال التي تمت إثارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "معندناش حاجة نخبيها لو في حاجة هنقول".