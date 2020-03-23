«الرقابة التموينية»: ضبط 20 ألف قطعة قفاذ طبي مجهولة المصدر

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن قيام حملة تموينية موسعة، وتمكنت من ضبط إحدى محال المستلزمات الطبية وبحوزته 20 ألف قطعة قفاذ طبي، وكذلك ضبط كمية تقدر بـ200 لتر من مادة الكحول المطهر وتمتنع عن بيعها للمواطنين.كما تبين عدم وجود أي فواتير دالة على مصدرها، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.