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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخماد حريق شقة سكنية بمنطقة المنيب

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:28 م
حريق
حريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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