«مكرم» يطالب بتخفيف الأعباء عن العاملين في مجال الإعلام

تقدّم عدد من العاملين في بعض القنوات والصحف الخاصة والحزبية بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بشأن عدم مراعاة الاشتراطات الطبية والصحية وعدم تخفيف عدد العمالة بهذه المؤسسات الصحفية والإعلامية.وناشد المجلس هذه المؤسسات القيام بالتطهير والتعقيم لكافة أرجائها، وتخفيف العمالة بها بالتناوب بين العاملين والعمل علي تذليل المعوقات التي تواجه السيدات منهم، خاصة اللائي لديهن أطفال عمرهم أقل من اثني عشر عامًا.ويقوم أعضاء المجلس بجولات ميدانية لهذه المؤسسات؛ للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات؛ حرصًا على صحة العاملين ومواجهة أي تهاون في هذا الشأن.