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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر مصرفي: البنوك المصرية تخفض الفائدة على الأوعية الإدخارية بالدولار

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:12 م
الدولار
الدولار
أ ش أ
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كشف مصدر مصرفي مسئول، أن البنوك المصرية خفضت العائد على الأوعية الإدخارية بالدولار، بنسبة 1 في المائة.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن القرار جاء في ضوء اتجاه جميع البنوك المركزية عالميا لخفض الفائدة على الدولار.

وأضاف أن الوضع المالي للبنوك قوي، وبالتالي ليس هناك حاجة لعرض فائدة أعلى بكثير من البنوك العالمية للحصول على الدولار؛ خاصة أن البنوك المصرية كانت تعطي عائد 2 في المائة بينما يصل إلى فائدة صفرية في بعض البلدان.

وكان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي خفض الفائدة على الإقراض والودائع بالجنيه المصري بنسبة 3 في المائة دفعة واحدة.

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