اليابان تحتفي بأزهار أشجار الكرز رغم فيروس كورونا (فيديو)

أذاعت فضائية "يورو نيوز" لقطات يظهر من خلالها توجه اليابانيون بأعداد كبيرة لمشاهدة أزهار أشجار الكرز بعد تفتحها في كرنفال رائع باللونين الأبيض والزهري، رغم التحذيرات من فيروس كورونا المستجد.ويتناول بعضهم الطعام في الطبيعة رغم نصائح السلطات الإحجام عن هذا التقليد خلال السنة الحالية.وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التي تتابع عن كثب تفتح أزهار أشجار الكرز، أعلنت الأسبوع الماضي بدء الموسم في طوكيو. وهو أبكر تاريخ حتى الآن منذ البدء بتدوين البيانات حول أزهار أشجار الكرز في العام 1953.وشهدت أغصان الأشجار العارية في المتنزهات والحدائق والمعابد فضلا عن المدارس والشوارع، انتشارا سريعا للأزهار باللونين الأبيض والزهري لينطلق بذلك موسم "هانامي" وهو تقليد ياباني يقوم على التأمل بجمال أزهار الكرز المتفتحة للتو.