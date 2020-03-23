كندا تخصص 192 مليون دولار لأبحاث تطوير لقاح فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، عن تخصيص 192 مليون دولار كندي كتمويل جديد مخصص لمساعدة الباحثين الذين يعملون على تطوير وإنتاج لقاح جديد لفيروس "كوفيد-19".جاء ذلك في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا، حيث يقوم بعزل ذاتي بعد تأكد إصابة زوجته بالفيروس إثر عودتها من المملكة المتحدة.وتم اختبار 98824 شخصا في كندا مع وجود 1430 حالة إصابة مؤكدة، و41 حالة محتملة و20 حالة وفاة.وسجلت مقاطعة أونتاريو الرئيسية 425 حالة وخمس حالات وفيات، بينما تتواجد أكثر حالات الوفاة بالفيروس في مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي.