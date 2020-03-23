آبل تطرح ميزات جديدة لمساعدة المستخدمين في زمن انتشار كورونا

أدخلت شركة آبل على مساعد Siri الصوتي، ميزات جديدة تساعد المستخدمين في تشخيص أعراض كورونا في حال ظهرت لديهم.وأشارت آبل إلى أن مساعد Siri الصوتي بات بإمكانه الآن الإجابة غن العديد من أسئلة المستخدمين المتعلقة بفيروس كورونا والأعراض المرافقة للإصابة به.وفي حال استفسار المستخدم عن هذا الفيروس بات Siri يوجه له عدة أسئلة تتعلق بالأعراض التي يحس بها مثل السعال ودرجات الحرارة المرتفعة أو ضيق التنفس، واعتمادا على هذه الإجابات يوجه المساعد عدة نصائح لصاحب الجهاز الذكي، أو يوفر له خدمة الاتصال بالطوارئ عبر الرقم 911 تلقائيا.أما في حال تبين لبرمجيات Siri أن أعراض المستخدم ليست خطيرة فينصحه بالبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، والاتصال بمؤسسات الرعاية الطبية لتقدم له النصائح والتوجيهات.وتتوفر هذه الخدمات حاليا لمستخدمي أجهزة آبل في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تصل إلى باقي المستخدمين في أقرب وقت.