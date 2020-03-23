رئيس «قناة السويس» تجتمع بالطلاب على «فيديو كونفرنس»

التقت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، طلاب الجامعة للاطمئنان عليهم وعلى سير العملية التعليمية ومنظومة التعليم عن بعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس».وجاء ذلك بهدف قياس مدى استيعاب الجامعة وتفاعلهم مع منظومة التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا.وتم اختيار عينة عشوائية ممثلة لطلاب الجامعة من كليات زراعة، أسنان، صيدلة، طب بشري، طب بيطري، السن، تمريض، حاسبات، هندسة، تربية.واستمعت هجرس لاستفسارات الطلاب وردت عليها، كما ناشدت الطلاب بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج للحفاظ على أسرتهم وللمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.وقررت الدكتورة ماجدة هجرس عقد مجلس جامعة القناة عبر «فيديو كونفرنس» وذلك بعد غد الأربعاء المقبل.