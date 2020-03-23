الدنمارك تمدد الحجر الصحى الشامل فى البلاد أسبوعين

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسون، اليوم الإثنين، عن تمديد فترة الحجر الصحي العام في أنحاء البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين إضافيين حتى 13 أبريل.وأوضحت فريدريكسون، خلال مؤتمر صحفي، الإجراءات التي تم تمديدها حتى 13 أبريل؛ ومنها إغلاق المدارس ورياض الأطفال، والنوادي الليلية والمقاهي والمطاعم والمسارح ومراكز التسوق، وكذلك إغلاق جميع المؤسسات الثقافية العامة مثل الكنائس والمكتبات.وسيبقى موظفو القطاع العام من ذوي الوظائف غير الحيوية في العمل من منازلهم، وسيظل الحظر على التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص ساري المفعول، حسب فريدريكسون.كما صدر بيان عن الحكومة الدنماركية طلبت فيه أيضًا من المواطنين الاستمرار في تجنب الاتصال الاجتماعي حتى خلال فترة أعياد الربيع الممتدة من 10 إلى 13 أبريل.يأتي ذلك فيما صرح المدير العام لهيئة الصحة الدنماركية، سورين بروسترم، بأن علماء الأوبئة في الحكومة يتوقعون الآن أن يصل الوباء إلى ذروته في غضون أربعة أسابيع.وحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الدنمارك 1450، فيما بلغ عدد الوفيات 24 حالة.يذكر أنه في 11 مارس الجاري، فرضت الدنمارك تدابير الحجر الشامل في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، لتصبح ثاني بلد أوروبي يتخذ هذا الإجراء بعد إيطاليا.