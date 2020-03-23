«نقاد السينما» تنعى المترجم محسن ويفي

نعت جمعية نقاد السينما المصريين، المترجم الكبير محسن ويفي، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.وقالت جمعية نقاد السينما في بيان لها: "محسن ويفي بخلاف قيمته الهائلة كناقد وباحث ومترجم للعديد من المراجع السينمائية، كان الأب الروحي المعاصر للجمعية، الذي أخلص لها وحافظ على وجودها ونشاطها بعد الجيل الأول للأساتذة الذين توفى الله بعضهم وانشغل البعض الآخر بما منعه عن الوجود في الجمعية بانتظام، فكان محسن ويفي هو صمام الأمان الذي ضمن للجمعية الاستمرار منذ 1972 وحتى يومنا هذا، عبر جهد إداري كبير ونشاط وإخلاص نادرين للجمعية".