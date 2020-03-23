تخبط في قرارات «التعليم».. والسبب كورونا

شهدت وزارة التربية والتعليم حالة من التخبط خلال الساعات الماضية، وصرح الوزير الدكتور طارق شوقي ببعض القرارات الخاصة بالعملية التعليمية في تعليقات بينه وبين أولياء الأمور، لكن سرعان ما تم نفيها من المركز الإعلامي.البداية كانت بتعليق بعض أولياء الأمور على تعديل جداول امتحانات الشهادات، حيث قالوا لوزير التربية والتعليم: «ماذا لو تم العرض على وزير التعليم أن يتم تعديل جدول الثانوية العامة والشهادة الإعدادية والشهادات الأخرى، بحيث لا تشتمل على المواد خارج المجموع؛ تيسيرا على أولادنا في هذا العام؟ والله سنكون ممتنين له جدا»، ليرد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على هذا قائلا: «قومنا بذلك بالفعل»، لكن سرعان ما نفت الوزارة هذا الأمر، وأكدت في بيان صحفي لها أن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019 الذي أعلنته الوزارة كما هو ولم يحدث أي تعديل به، وأوضحت أن ما تم تداوله بشأن المواد الدراسية (خارج المجموع) يخص سنوات النقل فقط.وفي واقعة آخرى، وزعت الوزارة خطاب رسمي على المديريات التعليمية، وطالبتهم بإرجاء أي استعدادات خاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أن الخطاب صادر من مكتب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لكن سرعان ما نفت الوزارة هذا الخطاب، وقالت في بيان صحفي: «لا صحة لكل ما يثار عن أي تغيير في الشهادات العامة (الإعدادية والثانوية) وستصدر الوزارة بيانات رسمية بأية قرارات حين اتخاذها، وسيتم ملاحقة مروجي الإشاعات ومثيري البلبلة طبقا للقانون»، وبالرجوع لمسئول المركز الاعلامي أكد أنه يجب الالتزام بالبيانات الصحفية فقط.